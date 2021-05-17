Артём Дзюба: меня бесят и оскорбляют подозрения, что «Сочи» отдаёт очки «Зениту». Это тупо

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как относится к подозрениям, что «Сочи» специально отдаёт очки санкт-петербургской команде.



«Если честно, меня это так бесит и оскорбляет. Это настолько тупо… Мы шли с Соболевым, подкалывали друг друга, хи-хи ха-ха. И он говорит: «Да вам «Сочи» отдают». И шёл Заба (Антон Заболотный. — Прим. «Чемпионата»). Я говорю: «Заба, объясни человеку из прекрасного клуба, что если тебя убирают, то тебе, наоборот, хочется доказать». Поворачивается Заба и откровенно говорит: «Для меня это два самых важных матча в сезоне». Всё!» — сказал Дзюба в ролике на канале «Грустная Передача о Футболе» в YouTube.



Напомним, в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» в первом круге победил «Сочи» дома со счётом 3:1, а во втором на выезде одолел соперника — 2:1. Сине-бело-голубые по итогу в третий раз подряд стали чемпионами.

Видеообзор матча «Сочи» — «Зенит»: