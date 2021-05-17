Дзюба рассказал, как его обвинили в краже денег Быстрова, чтобы выгнать из «Спартака»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба вспомнил историю, когда его обвинили в краже денег Владимира Быстрова, чтобы подставить и выгнать из «Спартака». Инцидент произошёл в 2009 году, в раздевалке у Быстрова пропали 23 тысячи рублей, которые были найдены у Дзюбы. Артём заявил, что его подставили, и был вынужден уйти в аренду в «Томь».

«То тридцатка, то ещё сколько-то – я уже не помню. По-моему, 20 тысяч. Двадцаточка ушла, да. Там ещё лежало несколько миллионов, но я решил так, по двадцаточке. Думал: за год набью.

Быстров забыл об этой ситуации? Если он не хочет вспоминать, чего я буду? Просто был период, год или два, я ему руки не жал, в каких-то играх даже охотился за ним. Но потом понял: ай, прошло и прошло.

Была ли это постановка, чтобы выбить меня из клуба? Я точно знаю – чтобы выбить меня из «Спартака», да. Откровенно говоря, они же все камеры там проверили, как я им и говорил. Как бы я туда попал? Как Бэтмен – через окно? Дэдпул не умеет испаряться.

Кстати, я тогда не так хорош был, только ходить научился, но всё равно это прям грязно. То, что меня выбивали – это точно, понятно было. Тогда так вычищали людей. Но я этой ситуации благодарен. Иначе я, может, до сих пор сидел бы на скамейке и считался «золотым запасом», — сказал Дзюба в ролике на канале «Грустная Передача о Футболе» в YouTube.