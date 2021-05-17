Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о выступлении армейцев в завершившемся сезоне и извинился перед болельщиками команды.
«Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние — ответственность за такие результаты несу я.
Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!» — цитирует Гинера «Спорт-экспресс».
ЦСКА по итогам сезона занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, не попав в еврокубки.
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