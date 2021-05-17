Австрийский центральный защитник «Байера» Александар Драгович отказался перейти в московское «Динамо», сообщает журналист Sky Sport Austria Макс Билефельд в «Твиттере».
Драгович пообещал «Црвене Звезде», что подпишет контракт с сербским клубом. В свою очередь, «Байер» предложил Александару продлить контракт ещё на год.
Сообщалось, что у футболиста есть два предложения о контракте. Кроме «Динамо», соглашение игроку предложила сербская «Црвена Звезда». Драговичем также интересовался «Кёльн». Игрок не собирается продлевать контракт с «Байером».
Отметим, в начале декабря 2019 года Драгович выразил желание покинуть «Байер» из-за недостаточного количества игрового времени, и клуб был готов отпустить его на правах аренды. Однако Драгович остался в немецком клубе, хотя его аренда в ЦСКА уже была согласована.
Контракт Драговича с «Байером» истекает в июне 2021 года. В этом сезоне 30-летний защитник сыграл 28 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
- 17 мая 2021
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