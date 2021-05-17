Игорь Денисов: «Зенит» отдал власть игрокам, а мы переборщили

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Игорь Денисов рассказал о конфликте в стане сине-бело-голубых, который возник, когда клуб отдал власть игрокам.

«Спаллетти мог бы вмешаться в конфликт, но был между двух огней — между Миллером и командой. Я же сам просил тех футболистов. Мы реально сами просили сильных футболистов. Сами всё это затеяли. Снейдер был в списке, но он, кажется, просил десятку (€ 10 млн). Его мы очень ждали. Мы сказали: «Да, пусть Снейдер приезжает». Тогда это было имя. Это был космос. Но у них что-то не срослось.

У нас была своя договорённость с менеджерами «Зенита», но они её потом, мягко говоря, не хотели выполнять. Хотя кто мы такие, чтобы с нами вообще считались? Но тогда ошибка была с обеих сторон. Я так считаю. Клуб отдал нам власть, а мы переборщили, думали, что мы пик вселенной. На самом деле мы просто песчинки, фантики, мы никто. Но «Зенит» в моём сердце останется на всю жизнь, потому что мы подняли его все вместе», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».