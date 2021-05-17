Газизов: Урунов возвращается в «Спартак»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем полузащитника Остона Урунова, арендованного у московского «Спартака».
«Урунов возвращается в «Спартак». Его будущее в «Уфе»? Посмотрим. Пока больше не буду ничего комментировать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Именно Газизов настаивал на приобретении футболиста.
В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 19 матчах во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.
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