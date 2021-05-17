Газизов: Урунов возвращается в «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем полузащитника Остона Урунова, арендованного у московского «Спартака».

«Урунов возвращается в «Спартак». Его будущее в «Уфе»? Посмотрим. Пока больше не буду ничего комментировать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Именно Газизов настаивал на приобретении футболиста.

В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 19 матчах во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.