«Хороший прощальный подарок для Тедеско». Промес — о выходе «Спартака» в ЛЧ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался после заключительного матча Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 с «Ахматом» (2:2).
«На кону стояло очень многое. Нам нужно было сыграть вничью или выиграть, чтобы попасть в Лигу чемпионов. А когда ты проигрываешь 0:2 после первого тайма в гостях у «Ахмата», то загоняешь себя в сложнейшую ситуацию. В этом смысле матч был очень тяжёлым.
Что сказал Тедеско в раздевалке? Не хочу говорить обо всём, но он спросил, сдаёмся ли мы или верим в себя. «Если сдаётесь, то скажите сразу, и мы сделаем замены». Его слова реально зацепили игроков. Он вернул нам надежду. И поэтому мы вышли на второй тайм другими.
Спасибо тренеру за этот сезон! Я пришёл попозже, однако вижу, как все в клубе полюбили его. Вижу его работу, что мы заняли второе место. Плохо, что Доменико покидает «Спартак». Но, думаю, Лига чемпионов — это хороший прощальный подарок от нас», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе «Спартака».
Видеообзор матча «Ахмат» — «Спартак» (2:2)
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