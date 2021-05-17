Бруну Алвеш попрощался с «Пармой»

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Бруну Алвеш, ныне выступающий в составе «Пармы», попрощался с итальянским клубом.

«Спасибо, «Парма» — было большой честью играть за тебя! Вперёд, «Парма»! Навсегда!» — написал Алвеш на своей странице в «Инстаграме». Защитник также опубликовал видео одного из своих голов.

Сообщалось, что «Парма» не планирует продлевать сотрудничество с Алвешем. Однако 39-летний португалец не горит желанием заканчивать карьеру.



Алвеш начинал карьеру в «Порту» в 1999 году и поначалу выступал за вторую команду «драконов». Проведя два сезона в других клубах на правах аренды, Бруну стал играть за основу родной команды, а в 2010 году перешёл в «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России. После трёх лет в Санкт-Петербурге он перебрался в «Фенербахче», а в дальнейшем защищал цвета «Кальяри» и «Рейнджерс». Игроком «Пармы» стал в 2018 году.