Дзюба назвал лучшего тренера России. Это не Семак

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признался, что считает лучшим тренером России на сегодняшний день Леонида Слуцкого, который возглавляет казанский «Рубин».
«Я считаю, что в совокупности всего Слуцкий сейчас номер один в России как специалист. Номер один. Думаю, это так. Слуцкий с ЦСКА выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, где проиграл праймовому «Интеру» — два раза по 0:1, в борьбе. Это тоже огромный показатель. Я беру всё вместе. ЦСКА побеждал и в чемпионате, и достойно играл в еврокубках», — сказал Дзюба в ролике на канале «Грустная Передача о Футболе» в YouTube.
По итогам сезона-2020/2021 «Рубин» под руководством Слуцкого занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский клуб по ходу сезона дважды обыграл «Зенит», которым руководит Сергей Семак.
Покер Дзюбы — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Зенит»
- 17 мая 2021
-
20:03
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:34
-
19:25
-
19:18
-
19:18
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:47
-
18:28
-
18:24
-
18:20
-
18:05
-
18:00
-
17:43
-
17:33
-
17:33
-
17:02
-
16:40
-
16:33
-
16:33
-
16:14
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:35
-
15:11
-
15:08
-
14:49