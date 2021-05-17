Дзюба назвал лучшего тренера России. Это не Семак

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признался, что считает лучшим тренером России на сегодняшний день Леонида Слуцкого, который возглавляет казанский «Рубин».

«Я считаю, что в совокупности всего Слуцкий сейчас номер один в России как специалист. Номер один. Думаю, это так. Слуцкий с ЦСКА выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, где проиграл праймовому «Интеру» — два раза по 0:1, в борьбе. Это тоже огромный показатель. Я беру всё вместе. ЦСКА побеждал и в чемпионате, и достойно играл в еврокубках», — сказал Дзюба в ролике на канале «Грустная Передача о Футболе» в YouTube.

По итогам сезона-2020/2021 «Рубин» под руководством Слуцкого занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский клуб по ходу сезона дважды обыграл «Зенит», которым руководит Сергей Семак.

Покер Дзюбы — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Зенит»