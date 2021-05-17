Защитник «Уфы»: Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Пусть работает ТВ-экспертом

Защитник «Уфы» Алексей Никитин после завершения сезона РПЛ раскритиковал бывшего главного тренера уфимцев Рашида Рахимова.



«Неоднозначный сезон, плохой по результату. Но концовка была хорошей. Надеемся, что перенесём её на следующий сезон.



Что изменил Стукалов? Когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты всё можешь, то у тебя появляется уверенность. Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом. В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит. Пускай теперь работает на ТВ экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит. Вся команда впишется за мои слова. В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали, и за то, что не считали людьми», – цитирует Никитина «Горобзор.ру» со ссылкой на «Спорт БСТ».

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