«ЦСКА, было приятно!» Рондон опубликовал видео с моментами игры за армейцев
Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон в «Твиттере» опубликовал видео с нарезкой своих моментов за московскую команду.
«ЦСКА, было приятно!» — подписал ролик венесуэлец.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Аренда Рондона в ЦСКА заканчивается, и он возвращается в китайский клуб «Далянь Ифан». Нападающий провёл в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 10 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса. В Кубке России Рондон сыграл три матча.
Рондон с 2012 по 2014 год выступал за казанский «Рубин», а затем с января 2014 по август 2015 года за санкт-петербургский «Зенит». Игроком «Далянь Ифан» он стал летом 2019 года, перейдя из «Вест Бромвича» за € 18,3 млн и заключив контракт до декабря 2022 года.
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