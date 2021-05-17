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Дзюба: атмосфера в Грозном угнетает. Когда микрофон включали, они моментально заводились

Дзюба: атмосфера в Грозном угнетает. Когда микрофон включали, они моментально заводились
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от матчей с «Ахматом» в столице Чеченской Республики.

«Почему тяжело играть в Грозном? Там какая-то такая атмосфера сама по себе… Угнетает. Не знаю, почему, но угнетает. Враждебно настроены там… А раньше, когда там микрофон включали, они вообще моментально заводились. Там всегда тяжёлые матчи. Бывают такие неудобные соперники», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Грустная передача о футболе».

«Зенит» не может обыграть «Ахмат» в гостях в чемпионате России с апреля 2015 года.

Артём Дзюба также признался, что считает лучшим тренером России на сегодняшний день Леонида Слуцкого, который возглавляет казанский «Рубин».

Покер Дзюбы — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Зенит»

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