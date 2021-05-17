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Паркер — о своём будущем: не хочу загадывать вперёд. Сейчас самое важное — матч с «МЮ»

Паркер — о своём будущем: не хочу загадывать вперёд. Сейчас самое важное — матч с «МЮ»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер в преддверии матча 37-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» призвал своих подопечных закончить сезон на высокой ноте.

«Я думаю, что сейчас для меня самое главное — закончить этот сезон. Я собираюсь по-настоящему сосредоточиться исключительно на этом. До будущего сезона осталось несколько месяцев. Для меня жизненно важно, чтобы игроки понимали, что они находятся в самой большой и лучшей лиге мира, и они постоянно находятся в центре внимания. Нам действительно нужно закончить этот сезон с высоко поднятой головой.

Завтра нам предстоит очень тяжелый матч со второй командой этого сезона. Конечно, это уже заведомо трудная встреча для нас, так что на данный момент я сосредоточен именно на этом. В этом году нас ожидало большое разочарование — мы хотели остаться в АПЛ, но у нас этого не получилось. Однако у нас есть еще важная работа перед окончанием сезона.

Мы должны показать себя настоящими профессионалами и сделать так, чтобы и мы сами, и наши болельщики гордились нашим выступлением. Я должен убедиться, что команда понимает это. Это большой вызов для меня — и я действительно не хочу загадывать дальше матча с манкунианцами», — цитирует Паркера Sky Sports.

Матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» состоится во вторник, 18 мая. Начало встречи — в 20:00 мск. На матч будет допущено 10 000 болельщиков. «Олд Траффорд» вмещает около 75 тыс. человек.

«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — на 18-м месте. «Дачники» уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.

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