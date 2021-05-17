Хосеп Гвардиола рассказал о подготовке «Манчестер Сити» к финалу Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о задачах «горожан» на оставшиеся матчи сезона АПЛ.
«У нас будет шесть дней, чтобы подготовиться к финалу Лиги чемпионов после матча с «Эвертоном», так что только после встречи с «ирисками» мы вдадимся в детали финального матча. Сейчас мы готовимся к игре с «Брайтоном». Наша подготовка не отличается от той, что мы делали весь сезон.
Подготовившись как можно лучше к «Брайтону», мы наилучшим образом будем готовы и к финалу ЛЧ. Поэтому я почти уверен, что мы не будем готовы к матчу с «Челси», если не подготовимся хорошо к «Брайтону» и «Эвертону». Всё дело в сосредоточенности. Я пока ни секунды не думал о «Челси». Мы должны быть сосредоточены на том, чтобы выиграть матч с «Брайтоном». Это лучший способ подготовиться к финалу.
У нас было два выходных дня после матча с «Ньюкаслом», и я сказал игрокам, чтобы они отдыхали, были со своими друзьями и семьями и не думали о футболе. После этого мои футболисты очень сосредоточены, и я не сомневаюсь, что они будут полностью выкладываться для победы в последних трёх матчах этого сезона», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Матч 37-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 18 мая. Начало — в 21:00 мск. Подопечные Хосепа Гвардиолы в 36 матчах набрали 83 очка и досрочно, за три тура до конца сезона, стали чемпионами Англии. «Чайки» (38) — на 17-м месте.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая в Порту (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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