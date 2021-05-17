Игорь Денисов: Кикнадзе — полный ноль в футболе. Неадекватный человек

Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением по поводу персоны бывшего генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе.

«Самая главная ошибка была, когда взяли этого президента… Всегда забываю фамилию. Кикнадзе, да! Это вообще, по-моему, человек с луны футбольной. Его никто не понимал. Не знаю, кто его туда поставил. Может, в другой сфере деятельности он большой профессионал, но в футболе — полный ноль. Просто ноль. С того момента «Локомотив» откатился назад и стал той командой, в которую я пришёл.

Кикнадзе пришёл и начал: я, я, я. Конфликт с Сёминым у них был потом. Слушал интервью Палыча, где он говорит: «Я всегда был за футболистов». Ну, дай бог. У меня немножко другое мнение на эту тему. Потом, конечно, он принял сторону игроков, потому что Кикнадзе… Ну это просто неадекватный человек», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».