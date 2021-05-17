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«Борнмут» победил «Брентфорд» в первом полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа

«Борнмут» победил «Брентфорд» в первом полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа
Футбол / Англия 0

В Борнмуте на стадионе «Виталити» состоялся первый полуфинальный матч плей-офф английского Чемпионшипа «Борнмут» — «Брентфорд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Брентфорд» не проигрывал в Чемпионшипе с начала марта, он является главный фаворитом плей-офф и по ходу сезона уже дважды обыгрывал «Борнмут». Однако единственный гол в матче был забит именно «вишнями» — на 55-й минуте нидерландский нападающий Арно Груневелд принёс победу своей команде. Голевую передачу на свой счёт записал вингер Дэвид Брукс.

Ответный матч состоится в субботу, 22 мая, в Лондоне. Начало — в 14:30 мск.

По итогам регулярного сезона Чемпионшипа «Брентфорд» в 46 матчах набрал 87 очков и занял третье место в турнирной таблице. «Борнмут» (77) — на шестом месте.

Англия - Чемпионшип. Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
17 мая 2021, понедельник. 20:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Груневелд – 55'
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