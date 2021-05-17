«Борнмут» победил «Брентфорд» в первом полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа

В Борнмуте на стадионе «Виталити» состоялся первый полуфинальный матч плей-офф английского Чемпионшипа «Борнмут» — «Брентфорд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



«Брентфорд» не проигрывал в Чемпионшипе с начала марта, он является главный фаворитом плей-офф и по ходу сезона уже дважды обыгрывал «Борнмут». Однако единственный гол в матче был забит именно «вишнями» — на 55-й минуте нидерландский нападающий Арно Груневелд принёс победу своей команде. Голевую передачу на свой счёт записал вингер Дэвид Брукс.



Ответный матч состоится в субботу, 22 мая, в Лондоне. Начало — в 14:30 мск.



По итогам регулярного сезона Чемпионшипа «Брентфорд» в 46 матчах набрал 87 очков и занял третье место в турнирной таблице. «Борнмут» (77) — на шестом месте.