«Пожалел, что хотел вернуться». Денисов рассказал, почему не перешёл в «Зенит» в 2018-м

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Игорь Денисов рассказал, почему не вернулся в «Зенит» на закате своей футбольной карьеры в 2018 году.

«Я и ребятам, и жене говорил: «Сейчас выиграю чемпионат и просто уйду. Соберу вещи и уйду». Мы с Геркусом много разговаривали, потом был шанс вернуться в «Зенит». Я не хотел обижать «Локомотив», просто хотел доиграть дома. Но не получилось. Почему? Не взяли, я не знаю почему. Слава (Малафеев) тогда мне набрал, спросил зарплату… Всё уткнулось в деньги. Я, конечно, люблю футбол, но я лидирующий игрок «Локомотива», капитан команды, а мне вот так по звонку… Со мной поговорили, и я понял. Вообще пожалел, что хотел вернуться. Я вообще ничего не просил. Я ждал их предложения. Назвал свою зарплату, контракт, который у меня может быть в «Локомотиве» в дальнейшем. Слава просто спросил об условиях — и всё.

Я и Палычу это говорил, и Олегу Пашинину — что если бы была возможность, то я бы вернулся. Для того, чтобы просто доиграть в Питере. Очень, очень хотел этого. Но потом я об этом пожалел, о своих мыслях. Я говорю, 10 лет пройдёт, а в «Зените» ничего не изменится. Люди поменяются, а отношение не изменится — ни к людям, ни к футболу. Просто почувствовал, что там так же всё и осталось.

Видимо, я был не нужен. Если бы был нужен, то что такое для Миллера забрать меня назад… Значит, ответ был «нет». И получилось, что я оставался в «Локомотиве», который знал о моём желании уйти. А я же всегда говорю как есть. Ситуация неловкая получилась», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».