Защитник «Вулверхэмптона» Килман получил украинское гражданство

23-летний защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман сообщил, что получил паспорт гражданина Украины.



«Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, была очень рада и моя мама. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья рада, что он у меня есть», – сказал Килман в видео на YouTube-канале Влады Седан.

После интереса со стороны Украины Килман выразил желание играть за сборную и даже инициировал получение украинского гражданства. Сообщалось, что ФИФА ответила на запрос украинской стороны письмом, в котором признала, что восемь официальных матчей за сборную Англии по футзалу не позволяют футболисту играть за национальную команду Украины.



Напомним, Макс родился и вырос в Лондоне. Его отец Александр родом из Москвы, а мать Мария — из Киева. Помимо английского, игрок говорит на русском языке.