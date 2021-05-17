Защитник «Вулверхэмптона» Килман получил украинское гражданство

23-летний защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман сообщил, что получил паспорт гражданина Украины.
«Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, была очень рада и моя мама. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья рада, что он у меня есть», – сказал Килман в видео на YouTube-канале Влады Седан.
После интереса со стороны Украины Килман выразил желание играть за сборную и даже инициировал получение украинского гражданства. Сообщалось, что ФИФА ответила на запрос украинской стороны письмом, в котором признала, что восемь официальных матчей за сборную Англии по футзалу не позволяют футболисту играть за национальную команду Украины.
Напомним, Макс родился и вырос в Лондоне. Его отец Александр родом из Москвы, а мать Мария — из Киева. Помимо английского, игрок говорит на русском языке.
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