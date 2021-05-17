«Пора взять карьеру под контроль». Депай опубликовал загадочный пост о своём будущем

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай в соцсетях опубликовал заявление о своём будущем.

«Пришло время взять карьеру под контроль. В то время, когда мне нужно было принять важное решение о моём будущем, я решил обсудить будущие сделки с моей надёжной командой при поддержке юристов.



Я сам выберу следующий пункт назначения. Вы будете первым, кто это узнает», — написал Депай на своей странице в «Инстаграме».

Сообщалось, что руководство «Барселоны» достигло соглашения с Депаем. Игрок перейдёт на правах свободного агента, если тренером каталонского клуба останется Рональд Куман.



По информации источника, именно Куман настаивает на подписании Депая на правах свободного агента. Тренер работал с футболистом в сборной Нидерландов. Игрок в ответ готов пойти на снижение запросов по зарплате и присоединиться к «Барсе». В случае, если Куман покинет пост главного тренера, сторонам придётся провести ещё один раунд переговоров.