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«Пора взять карьеру под контроль». Депай опубликовал загадочный пост о своём будущем

«Пора взять карьеру под контроль». Депай опубликовал загадочный пост о своём будущем
Футбол / Испания 0

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай в соцсетях опубликовал заявление о своём будущем.

«Пришло время взять карьеру под контроль. В то время, когда мне нужно было принять важное решение о моём будущем, я решил обсудить будущие сделки с моей надёжной командой при поддержке юристов.

Я сам выберу следующий пункт назначения. Вы будете первым, кто это узнает», — написал Депай на своей странице в «Инстаграме».

Сообщалось, что руководство «Барселоны» достигло соглашения с Депаем. Игрок перейдёт на правах свободного агента, если тренером каталонского клуба останется Рональд Куман.

По информации источника, именно Куман настаивает на подписании Депая на правах свободного агента. Тренер работал с футболистом в сборной Нидерландов. Игрок в ответ готов пойти на снижение запросов по зарплате и присоединиться к «Барсе». В случае, если Куман покинет пост главного тренера, сторонам придётся провести ещё один раунд переговоров.

Депай согласился перейти в «Барселону», если Куман останется главным тренером
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