«Химки» объявили об уходе Конате

Нападающий Мохамед Конате больше не является игроком «Химок», информирует официальный сайт подмосковного клуба. Футболист покинул команду по истечении срока контракта.

«Я здесь провёл несколько хороших лет и очень благодарен вам за поддержку на каждом матче. Грустно уезжать! «Химки» стали для меня домом. Спасибо за всё!» — приводит слова Конате официальный сайт «Химок».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Конате покинет «Химки» и продолжит карьеру в «Ахмате».

В нынешнем сезоне Конате провёл в РПЛ 25 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Всего же в составе «Химок» Мохамед сыграл 40 матчей. Форвард из Буркина-Фасо стал игроком подмосковного клуба в сентябре 2019 года, до этого футболист играл за «Тамбов», «Урал», армянский «Пюник», белорусский «Гомель», казахстанский «Кайрат», молдавский «Сахан» и другие клубы.