«Химки» объявили об уходе Конате

Нападающий Мохамед Конате больше не является игроком «Химок», информирует официальный сайт подмосковного клуба. Футболист покинул команду по истечении срока контракта.
«Я здесь провёл несколько хороших лет и очень благодарен вам за поддержку на каждом матче. Грустно уезжать! «Химки» стали для меня домом. Спасибо за всё!» — приводит слова Конате официальный сайт «Химок».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Конате покинет «Химки» и продолжит карьеру в «Ахмате».
В нынешнем сезоне Конате провёл в РПЛ 25 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Всего же в составе «Химок» Мохамед сыграл 40 матчей. Форвард из Буркина-Фасо стал игроком подмосковного клуба в сентябре 2019 года, до этого футболист играл за «Тамбов», «Урал», армянский «Пюник», белорусский «Гомель», казахстанский «Кайрат», молдавский «Сахан» и другие клубы.
- 17 мая 2021
-
23:03
-
23:01
-
22:55
-
22:38
-
22:37
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:13
-
21:56
-
21:50
-
21:41
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
20:58
-
20:51
-
20:49
-
20:47
-
20:29
-
20:23
-
20:11
-
20:08
-
20:03
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:34
-
19:25
-
19:18
-
19:18
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:47