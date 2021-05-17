Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Кевина Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне. 29-летний бельгиец не играл в АПЛ уже больше месяца.
«Де Брёйне тренировался последние два дня, и он чувствует себя хорошо. Кевин важен для нас, как и все остальные футболисты. Только если мы сможем держаться все вместе и подталкивать друг друга вперёд, можно будет выиграть Лигу чемпионов.
Все мои игроки находятся на одном уровне. Посмотрим, какой сейчас уровень в Де Брёйне, в форме ли он и сможет ли сыграть уже с „Брайтоном“ во вторник», — приводит слова испанского специалиста Goal.com.
Последний матч в АПЛ Кевин Де Брёйне провёл 3 апреля с «Лестер Сити» (2:0). За это время бельгийский полузащитник сыграл лишь в двух матчах полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1 и 2:0). В первой встрече с парижанами Де Брёйне отметился забитым мячом.
Матч 37-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 18 мая. Начало — в 21:00 мск. Подопечные Хосепа Гвардиолы в 36 матчах набрали 83 очка и досрочно, за три тура до конца сезона, стали чемпионами Англии. «Чайки» (38) — на 17-м месте.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая в Порту (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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