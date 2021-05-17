«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников вспомнил о конфликте с Сёминым

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников поделился воспоминаниями о конфликте с экс-наставником железнодорожников Юрием Сёминым после крупного поражения команды в матче Кубка УЕФА с «Ювентусом» (0:3).
«Я, к сожалению, отличался не слишком хорошим характером еще с детства. Что я сказал в раздевалке тогда? Бери перчатки и сам вставай в ворота. Ну, а как еще? Мне не надо два раза говорить. Я знал себе цену и не любил публичную критику при всех. Понимаю, что не всегда сказанные мной слова были уместны, но тогда считал, что все нормально. Мы всегда были близки с Юрием Павловичем. Не знаю, что он видел во мне. Я в нем видел тренера, человека, который по жизни мне делает только хорошее. Семин меня направлял по жизни, подсказывал. Испытываю к нему только уважение», — приводит слова Овчинникова «Матч ТВ».
- 17 мая 2021
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