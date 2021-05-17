«Зенит» поднялся на 33-е место в списке самых дорогих футбольных брендов мира

Петербургский «Зенит» занял 33-е место в рейтинге самых ценных футбольных брендов мира по версии Brand Finance.
Согласно исследованию компании, за год ценность бренда сине-бело-голубых выросла на 35% — до € 135 млн. Это самый большой прирост среди всех представителей рейтинга.
Кроме того, «Зенит» занял 49-е место в списке самых сильных футбольных брендов планеты и 15-е место в рейтинге самых ценных футбольных клубов с точки зрения стоимости бизнеса.
«Зенит» — единственный российский клуб в списке Brand Finance. В прошлом году петербуржцы заняли в рейтинге 49-е место.
Компания при составлении рейтинга учитывает сумму различных факторов: спортивные результаты, эффективность коммерческой деятельности, онлайн-проекты, состояние инфраструктуры, посещаемость матчей и т.д.
- 18 мая 2021
-
00:23
- 17 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:48
-
23:42
-
23:21
-
23:03
-
23:01
-
22:55
-
22:38
-
22:37
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:13
-
21:56
-
21:50
-
21:41
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
20:58
-
20:51
-
20:49
-
20:47
-
20:29
-
20:23
-
20:11
-
20:08
-
20:03
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:34
-
19:25