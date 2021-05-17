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«Зенит» поднялся на 33-е место в списке самых дорогих футбольных брендов мира

«Зенит» поднялся на 33-е место в списке самых дорогих футбольных брендов мира
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» занял 33-е место в рейтинге самых ценных футбольных брендов мира по версии Brand Finance.

Согласно исследованию компании, за год ценность бренда сине-бело-голубых выросла на 35% — до € 135 млн. Это самый большой прирост среди всех представителей рейтинга.

Кроме того, «Зенит» занял 49-е место в списке самых сильных футбольных брендов планеты и 15-е место в рейтинге самых ценных футбольных клубов с точки зрения стоимости бизнеса.

«Зенит» — единственный российский клуб в списке Brand Finance. В прошлом году петербуржцы заняли в рейтинге 49-е место.

Компания при составлении рейтинга учитывает сумму различных факторов: спортивные результаты, эффективность коммерческой деятельности, онлайн-проекты, состояние инфраструктуры, посещаемость матчей и т.д.

«Зенит» опустился на 49-е место в списке самых дорогих футбольных брендов
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