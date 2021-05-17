«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов, «Барселона» — вторая

Английская консалтинговая компания Brand Finance составила очередной топ-50 самых дорогих футбольных брендов. Список, как и в прошлом году, возглавил мадридский «Реал». Второе место заняла «Барселона», в тройку также попал «Манчестер Юнайтед».

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов от Brand Finance выглядит так:

1 (1). «Реал» Испания — € 1,276 млрд

2 (2). «Барселона» Испания — € 1,266 млрд

3 (3). «Манчестер Юнайтед» Англия — € 1,130 млрд

4 (5). «Манчестер Сити» Англия — € 1,118 млрд

5 (6). «Бавария» Германия — € 1,068 млрд

6 (4). «Ливерпуль» Англия — € 973 млрд

7 (7). «ПСЖ» Франция — € 887 млрд

8 (8) «Челси» Англия — € 769 млрд

9 (9) «Тоттенхэм Хотспур» Англия — € 723 млн

10 (10) «Арсенал» Англия — € 675 млн

Из российских клубов в топ-50 попал только петербургский «Зенит», который занял 33-е место.