Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Суонси» одолел «Барнсли» в матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа

«Суонси» одолел «Барнсли» в матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа
Футбол / Англия 0

В первом полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа «Суонси» переиграл «Барнсли». Встреча проходила на стадионе «Оаквелл» в Барнсли и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 39-й минуте забил Андре Айю, ему ассистировал Кайл Нотон.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джеффом Элтрингемом (Тайн). Ему помогали ассистенты Шон Хадсон и Ричард Уайлд. Резервный арбитр — Дэвид Уэбб.

Ответный матч состоится в субботу, 22 мая, в Лондоне. Начало — в 20:30 мск.

В турнирной таблице Чемпионшипа «Суонси» занял четвёртое место, набрав 80 очков, «Барнсли» (78) — пятое.

В Борнмуте на стадионе «Виталити» состоялся другой полуфинальный матч плей-офф английского Чемпионшипа «Борнмут» — «Брентфорд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Англия - Чемпионшип. Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
17 мая 2021, понедельник. 22:15 МСК
Барнсли
Барнсли
Окончен
0 : 1
Суонси Сити
Суонси
0:1 Айю – 39'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021