«Суонси» одолел «Барнсли» в матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа

В первом полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа «Суонси» переиграл «Барнсли». Встреча проходила на стадионе «Оаквелл» в Барнсли и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 39-й минуте забил Андре Айю, ему ассистировал Кайл Нотон.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джеффом Элтрингемом (Тайн). Ему помогали ассистенты Шон Хадсон и Ричард Уайлд. Резервный арбитр — Дэвид Уэбб.

Ответный матч состоится в субботу, 22 мая, в Лондоне. Начало — в 20:30 мск.

В турнирной таблице Чемпионшипа «Суонси» занял четвёртое место, набрав 80 очков, «Барнсли» (78) — пятое.

В Борнмуте на стадионе «Виталити» состоялся другой полуфинальный матч плей-офф английского Чемпионшипа «Борнмут» — «Брентфорд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.