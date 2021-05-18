«Суонси» одолел «Барнсли» в матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа

В первом полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа «Суонси» переиграл «Барнсли». Встреча проходила на стадионе «Оаквелл» в Барнсли и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 39-й минуте забил Андре Айю, ему ассистировал Кайл Нотон.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джеффом Элтрингемом (Тайн). Ему помогали ассистенты Шон Хадсон и Ричард Уайлд. Резервный арбитр — Дэвид Уэбб.
Ответный матч состоится в субботу, 22 мая, в Лондоне. Начало — в 20:30 мск.
В турнирной таблице Чемпионшипа «Суонси» занял четвёртое место, набрав 80 очков, «Барнсли» (78) — пятое.
В Борнмуте на стадионе «Виталити» состоялся другой полуфинальный матч плей-офф английского Чемпионшипа «Борнмут» — «Брентфорд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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