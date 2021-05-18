«Шахтёр» предложил € 35 млн за лидера «Сассуоло» Локателли

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру на Украине. В услугах 23-летнего итальянца заинтересован донецкий «Шахтёр», информирует Tuttomercatoweb со ссылкой на La Reppublica.

По сведениям источника, «горянки» уже предложили за лидера «Сассуоло» € 35 млн. Ранее СМИ приписывали интерес к Локателли туринскому «Ювентусу» и «Манчестер Сити», но до официальных предложений дело пока не доходило.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби покинет клуб по окончании сезона и возглавит «Шахтёр». Заместитель директора по футболу донецкого клуба Карло Николини в последнее время активно контактировал с Де Дзерби, что послужило ускорению переговорного процесса. «Шахтёр» убедил тренера в привлекательности проекта.

Контракт со специалистом будет заключён на три года, зарплата составит около € 2 млн. С переходом Де Дзерби также связывают возможные трансферы игроков «Сассуоло» в украинский клуб – полузащитников Жереми Бога и Филипа Джуричича, а также защитника Марлона.