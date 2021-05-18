Перевозка автомобилей Роналду из Турина не связана с возможным уходом игрока из «Ювентуса»

Перевозка автомобилей форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду из Турина не связана с его возможным уходом из клуба, сообщает Football Italia.

Как сообщает источник, до лета Роналду обычно перевозит свои машины по разным направлениям. Однако, он не смог этого сделать год назад, когда футбольная кампания возобновилась в июне после пика пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что Роналду вывез свои автомобили из Турина, а перевозкой занималась компания из Лиссабона. Ночью сотрудники компании вывезли все семь суперкаров, принадлежащих португальцу.

Напомним, ранее появилась информация, что Роналду в шаге от перехода в «Спортинг». Португалец выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.