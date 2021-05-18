Луческу рассказал, когда у него появилась мысль возглавить киевское «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо Мирча Луческу рассказал, когда у него появилась мысль возглавить «Динамо».

«Вспомни, два года назад матч Турция — Украина. Игорь, тогда мы с тобой говорили по телефону про сборную Украины, которая была очень молодой. А у меня турецкая сборная была еще младше, чем команда Шевченко. Сейчас эта команда будет играть на чемпионате Европы. И Турция будет играть, они тоже недавно обыграли Нидерланды и Францию.

Была проделана огромная селекционная работа. Я объехал много стран и клубов. Что мной управляло? Я взял на себя ответственность за сборную Турции. Это моя любовь к футболу, моя жизнь. Все наставники сборных раньше жили дома, приезжали только на матчи. А я там был постоянно, я жил рядом с базой сборной, чтобы игроки это видели и чувствовали. Я хотел сделать их лучше, усилить. Я получаю от этого большое удовольствие. И сейчас футболисты звонят мне и благодарят за то, что я им помог.

После той игры ты мне позвонил, поинтересовался о команде и игроках, и начал спрашивать меня о «Динамо», когда я приеду в этот клуб. Я ответил тогда: «Да нет, какое «Динамо», я сейчас работаю в сборной». Вот тогда эта мысль и появилась. Почему бы не вернуться в чемпионат Украины. Столько хороших воспоминаний, я много лет прожил в Украине», — сказал Луческу в интервью на YouTube-канале Football Hub.

Луческу возглавил киевское «Динамо» в 2020 году. Под руководством румынского специалиста киевляне выиграли чемпионат Украины и завоевали Суперкубок страны.