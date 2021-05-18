Шевченко: Зинченко и Малиновский – это имидж Украины, поднятие нашего престижа

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался об игре полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

«Я общаюсь со специалистами, все очень довольны, он действительно проводит отличный сезон. Пресса Италии пишет очень хорошо о Малиновском, он становится лидером команды. Все от него ждали во втором сезоне именно вот такой реакции, может быть, где-то начало сезона не получилось. Была травма, которая его беспокоила. Но вот концовку он проводит великолепно и ярко, я рад за него, потому что для Украины очень важно, когда наши игроки проводят очень хорошие сезоны. Те же Зинченко и Малиновский – это имидж Украины, это поднятие нашего престижа. Это очень важно, потому что наконец-то и большие клубы и большие команды будут обращать внимание на наших футболистов», — приводит слова Шевченко Телеканалы Футбол 1/Футбол 2.

В нынешнем сезоне Малиновский провёл 35 матчей в чемпионате Италии, забив 8 голов и сделав 12 результативных передач. На счету Александра Зинченко 18 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.