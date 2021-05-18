Д`Амброзио продлит контракт с «Интером»

Защитник «Интера» Данило Д`Амброзио продлит контракт со своим клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, миланцы рассматривают возможность активировать опцию продления контракта с 32-летним игроком ещё на год. Нынешнее соглашение с футболистом истекает 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Д`Амброзио провёл 23 матча за «Интер», в которых забил три гола и заработал три жёлтые карточки. Д`Амброзио выступает за «Интер» с 2013 года, ранее он играл за «Торино», «Юве Стабия» и «Потенцу».

Напомним, «Интер» стал чемпионом сезона-2020/2021, завоевав 19-е скудетто в истории. «Интер» прервал гегемонию туринского «Ювентуса» на итальянской арене. «Старая синьора» завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А.