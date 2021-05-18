Фонсека может стать главным тренером «Фиорентины»
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Фиорентину». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, португальский специалист после ухода из римского клуба хочет остаться в Италии. Фонсека может возглавить клуб из Флоренции, потому как другой кандидат на пост Дженнаро Гаттузо предпочёл сосредоточиться на других предложениях.
Ранее сообщалось, что Фонсека отказался возглавить другую российскую команду — московский «Спартак». В услугах Паулу также заинтересован донецкий «Шахтёр», который португальский специалист возглавлял до переезда в Италию. Также сообщалось о переговорах Фонсеки с «Зенитом», однако позднее питерцы опровергли эту информацию.
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