Фонсека может стать главным тренером «Фиорентины»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Фиорентину». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, португальский специалист после ухода из римского клуба хочет остаться в Италии. Фонсека может возглавить клуб из Флоренции, потому как другой кандидат на пост Дженнаро Гаттузо предпочёл сосредоточиться на других предложениях.

Ранее сообщалось, что Фонсека отказался возглавить другую российскую команду — московский «Спартак». В услугах Паулу также заинтересован донецкий «Шахтёр», который португальский специалист возглавлял до переезда в Италию. Также сообщалось о переговорах Фонсеки с «Зенитом», однако позднее питерцы опровергли эту информацию.