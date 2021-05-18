Transfermarkt определил сборную из лучших игроков РПЛ по итогам сезона

Редакция портала Transfermarkt назвала имена 23 лучших игроков Российской Премьер-Лиги по итогам завершившегося сезона.

Голкиперы: Юрий Дюпин (33 года; «Рубин»; € 2,50 млн); Антон Шунин (34 года; «Динамо»; € 2,50 млн); Игорь Акинфеев (35 лет; ЦСКА; € 4,00 млн).

Защитники: Марио Фернандес (30 лет; ЦСКА; € 18,00 млн); Вячеслав Караваев (25 лет; «Зенит»; € 6,00 млн); Деян Ловрен (31 год; «Зенит»; € 11,00 млн); Самюэль Жиго (27 лет; «Спартак»; € 11,00 млн); Максим Осипенко (27 лет; «Ростов»; € 2,50 млн); Пабло Насименто (29 лет; «Локомотив»; € 8,00 млн); Дуглас Сантос (27 лет; «Зенит»; € 14,00 млн); Илья Самошников (23 года; «Рубин»; € 2,00 млн).

Полузащитники: Гжегож Крыховяк (31 год; «Локомотив»; € 13,00 млн); Оливер Абильдгор (24 года; «Рубин»; € 3,00 млн); Кристиан Нобоа (36 лет; «Сочи»; € 1,00 млн); Вильмар Барриос (27 лет; «Зенит»; € 15,00 млн); Роман Зобнин (27 лет; «Спартак»; € 13,00 млн); Никола Влашич (23 года; ЦСКА; € 30,00 млн).

Нападающие: Джордан Ларссон (23 года; «Спартак»; € 11,00 млн); Александр Соболев (24 года; «Спартак»; € 9,00 млн); Артём Дзюба (32 года; «Зенит»; € 12,00 млн); Сердар Азмун (26 лет; «Зенит»; € 23,00 млн); Хвича Кварацхелия (20 лет; «Рубин»; € 15,00 млн); Джордже Деспотович (29 лет; «Рубин»; € 5,00 млн).