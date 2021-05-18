«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» интересуются Триппьером
Защитником мадридского «Атлетико» Кираном Триппьером интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Об этом сообщает Athletic.
Англичанин является воспитанником «Манчестер Сити» и выступал за «Тоттенхэм» с 2015 по 2019 год. Также защитник выступал за «Бёрнли» и «Барнсли». За мадридский клуб футболист играет с 2019 года.
В нынешнем сезоне 30-летний Триппьер провёл 34 матча за «Атлетико», в которых сделал шесть голевых передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.
За один тур до окончания чемпионата Испании «Атлетико» с 83 очками находится на первом месте и опережает ближайшего преследователя – мадридский «Реал» – на два очка. Заключительный матч сезона «Атлетико» проведёт на выезде с «Вальядолидом» 22 мая.
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