«Барса» уволит Кумана, ЦСКА победил «Зенит» в Единой лиге. Главное к утру

«Барселона» решила уволить Рональда Кумана по окончании сезона, ЦСКА обыграл «Зенит» в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ, а в плей-офф НХЛ «Бостон» победил «Вашингтон Кэпиталз» Овечкина и сравнял счёт в серии – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» решила уволить Рональда Кумана по окончании сезона.
2. ЦСКА обыграл «Зенит» в первом полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ.
3. «Бостон» обыграл «Кэпиталз» и сравнял счёт в серии, ассисты у Орлова и Овечкина.
4. Защитник «Уфы»: Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Пусть работает ТВ-экспертом.
5. «Шахтёр» предложил € 35 млн за лидера «Сассуоло» Локателли.
6. Российские пловцы завоевали золото ЧЕ в эстафете 4х100 м вольным стилем.
7. Кадыров объяснил, почему назвал Нурмагомедова проектом UFC.
8. Дочь Волосожар и Транькова победила на своих первых в жизни соревнованиях.
9. Экс-тренер Владимира Кличко заявил, что боксёр вернётся на ринг.
10. «Каролина» победила «Нэшвилл» в первом матче плей-офф, шайба на счету Свечникова.
11. «Ахмат» объявил об уходе четырёх футболистов.
12. В «Зените» прокомментировали информацию о переговорах с Паулу Фонсекой.
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