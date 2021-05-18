Хосеп Гвардиола оценил возможность участия Серхио Агуэро в заключительных матчах сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии аргентинского нападающего Серхио Агуэро.

«У него есть небольшие проблемы. Его беспокоит нога, приводящая мышца. Он почувствовал это перед игрой с «Ньюкаслом». Сегодня он ещё не готов. Надеюсь, сможет сыграть с «Эвертоном».

Что касается финала Лиги чемпионов, то если Серхио будет в форме, он нам поможет. Это точно. Если он сможет помочь нам забивать голы, то сыграет, но это финал. Мне нужно будет принять решение, которое повысит наши шансы на победу», — цитирует Гвардиолу Goal.

Матч 37-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 18 мая. Игра 38-го тура «Манчестер Сити» — «Эвертон» пройдёт 23 мая. Подопечные Хосепа Гвардиолы в 36 матчах набрали 83 очка и досрочно, за три тура до конца сезона, стали чемпионами Англии.



Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая в Порту (Португалия).

Серхио Агуэро не забил пенальти в матче с «Челси»