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«Ювентус» дал добро на переход Дугласа Косты в «Гремио»

«Ювентус» дал добро на переход Дугласа Косты в «Гремио»
Футбол / Италия 0

«Ювентус» согласился отпустить полузащитника Дугласа Косту в «Гремио», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

30-летний бразилец подпишет контракт с бразильским клубом до декабря 2023 года. Осталось оформить документы, и «Гремио» объявит о возвращении Косты.

Сообщалось, что «Гремио» близок к подписанию контракта с Костой. Стороны ждали одобрения сделки со стороны «Ювентуса».

Коста по контракту принадлежит «Ювентусу», однако нынешний сезон проводит в аренде в «Баварии». Футболист в текущем сезоне провёл 11 матчей в чемпионате Германии, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 годы, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр».

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