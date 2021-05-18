Дзюба спел со Слуцким «18 мне уже»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, в котором он вместе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким подпевает песне «Руки Вверх» — «18 мне уже».
«С днём рождения, лучший!» — написал Дзюба.
Дзюба на юбилее Леонида Слуцкого произнёс тост про льва и бегемота. Вчера, 17 мая, Слуцкий праздновал 50-летний юбилей. День рождения тренера был 4 мая. Футболисты «Рубина» необычным образом поздравили Слуцкого, снявшись в музыкальном видео и спев хиты разных лет.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 53 очка в 30 матчах. Таким образом, казанский клуб вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
Дзюба на юбилее Слуцкого произнёс тост про льва и бегемота
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