Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге во время Евро-2020

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы.
Со 2 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области будут введены усиленные меры безопасности. Глава государства отдал распоряжение создать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности матчей Евро-2020.
На время чемпионата в Петербурге будет запрещён оборот оружия, взрывчатых, сильнодействующих и ядовитых веществ. Собрания и митинги, не связанные с проведением турнира, разрешат провести только в местах, определённых местными властями по согласованию с межведомственным штабом.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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