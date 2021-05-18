«Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 18 мая, состоится матч «Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед». Встреча 37-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Кевин Френд.



За два тура до конца сезона «Саутгемптон», набрав 43 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В свою очередь «Лидс Юнайтед» (53) располагается на 10-й строчке. Обе команды уже гарантировали себе участие в высшей лиге на следующий сезон.



В последнем, 38-м туре чемпионата Англии «Саутгемптон» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед», а «Лидс» — с «Вест Бромвич Альбион».