Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном расставании с некоторыми игроками

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о потенциальном расставании с некоторыми игроками по окончании сезона.
«Есть игроки, которые принимают типичную ситуацию в команде, а есть те, кто этого не делает. Когда они не принимают тот факт, что иногда не играют, то это можно выдержать на протяжении сезона, в короткий период. Но на протяжении долгого периода это невозможно.
В такой ситуации нам потребуются перемены. Посмотрим по окончании сезона. Мы поговорим с этими игроками, проясним ситуацию. Они также честно выскажутся. Мы примем лучшее решение для футболистов», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
Сегодня, 18 мая, «Манчестер Сити» проведёт матч 37-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион». Подопечные Гвардиолы в 36 матчах набрали 83 очка и досрочно, за три тура до конца сезона, стали чемпионами Англии.
Видеообзор матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»
- 18 мая 2021
-
11:10
-
10:56
-
10:48
-
10:27
-
09:51
-
09:43
-
09:25
-
09:25
-
09:00
-
08:34
-
08:16
-
07:10
-
06:58
-
06:36
-
06:12
-
05:22
-
04:58
-
04:40
-
04:17
-
02:56
-
02:38
-
02:13
-
01:55
-
01:25
-
00:56
-
00:51
-
00:23
- 17 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:48
-
23:42
-
23:21
-
23:03
-
23:01
-
22:55