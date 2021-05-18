Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном расставании с некоторыми игроками

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о потенциальном расставании с некоторыми игроками по окончании сезона.

«Есть игроки, которые принимают типичную ситуацию в команде, а есть те, кто этого не делает. Когда они не принимают тот факт, что иногда не играют, то это можно выдержать на протяжении сезона, в короткий период. Но на протяжении долгого периода это невозможно.

В такой ситуации нам потребуются перемены. Посмотрим по окончании сезона. Мы поговорим с этими игроками, проясним ситуацию. Они также честно выскажутся. Мы примем лучшее решение для футболистов», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Сегодня, 18 мая, «Манчестер Сити» проведёт матч 37-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион». Подопечные Гвардиолы в 36 матчах набрали 83 очка и досрочно, за три тура до конца сезона, стали чемпионами Англии.

Видеообзор матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»