Форвард украинцев Яремчук — о Евро: у нас хорошая команда, но надо быть реалистами

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от Евро-2020.
«Не могу жаловаться на усталость. Участие в первом Евро станет чем-то особенным. Я готов и с нетерпением жду этого. Наша сборная — хорошая команда, но надо быть реалистами. Бельгия, Франция и Англия являются фаворитами, и могут победить на Евро. Мы же для начала нацелены преодолеть первый этап.
Мы хорошо разберём наших соперников по группе – Северную Македонию, Нидерланды и Австрию. Я — основной нападающий в команде легенды нашей страны — Андрея Шевченко. Это честь, но и огромная ответственность. 42 миллиона соотечественников надеются, что я их не разочарую. Команда Шевченко действует по схеме 4-3-3, в наступательном стиле с итальянским акцентом. Мы очень уверены в себе. Нам удалось сыграть хорошие матчи с Португалией и Германией. Разница в качестве была минимальной», — цитирует Яремчука Sport.ua.
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