«Томь» попрощалась с Кержаковым и его тренерским штабом

«Томь» сообщила о прекращении срока действия контрактов главного тренера Александра Кержакова и членов его тренерского штаба.
«Завершился контракт у тренерского штаба «Томи» — главного тренера Александра Кержакова, старшего тренера Владимира Казакова, тренеров Виктора Себелева и Руслана Аджинджала, тренера по вратарям Александра Подшивалова. Мы благодарим футбольных наставников за их работу, особенно – за весеннюю игру «Томи», подарившей болельщикам памятные победы и красивые матчи. Спасибо!
Покидающим Томск Александру Кержакову, Владимиру Казакову, Руслану Аджинджалу мы желаем успехов на дальнейшем нелёгком и тернистом тренерском пути. Желаем успехов и уже несколько лет проработавшим с «Томью» Александру Подшивалову и нашему бомбардиру и тренеру Виктору Себелеву, сотрудничество с которыми, не исключено, будет продлено и дальше. Здоровья и удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Томи».
Кержаков во время пресс-конференции после матча с «Нижним Новгородом» (1:1) объявил об уходе из томского клуба.
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