«Томь» попрощалась с Кержаковым и его тренерским штабом

«Томь» сообщила о прекращении срока действия контрактов главного тренера Александра Кержакова и членов его тренерского штаба.

«Завершился контракт у тренерского штаба «Томи» — главного тренера Александра Кержакова, старшего тренера Владимира Казакова, тренеров Виктора Себелева и Руслана Аджинджала, тренера по вратарям Александра Подшивалова. Мы благодарим футбольных наставников за их работу, особенно – за весеннюю игру «Томи», подарившей болельщикам памятные победы и красивые матчи. Спасибо!



Покидающим Томск Александру Кержакову, Владимиру Казакову, Руслану Аджинджалу мы желаем успехов на дальнейшем нелёгком и тернистом тренерском пути. Желаем успехов и уже несколько лет проработавшим с «Томью» Александру Подшивалову и нашему бомбардиру и тренеру Виктору Себелеву, сотрудничество с которыми, не исключено, будет продлено и дальше. Здоровья и удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Томи».

Кержаков во время пресс-конференции после матча с «Нижним Новгородом» (1:1) объявил об уходе из томского клуба.