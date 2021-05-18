Кантона включён в Зал славы АПЛ вслед за Ширером и Анри

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона был включён в образованный недавно Зал славы английской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба лиги.



Француз стал третьим футболистом, попавшим в Зал славы, после форвардов Алана Ширера и Тьерри Анри. По итогам голосования Кантона возглавил список из 23 игроков, претендующих на включение туда. В дальнейшем подобным образом будут отобраны ещё пятеро футболистов.



Кантона начинал карьеру во Франции в 1982 году, а в Англию перебрался в 1991 году, став игроком «Лидс Юнайтед». Спустя год нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед», где провёл следующие пять лет, после чего в 1997 году завершил карьеру. С «красными дьяволами» Эрик четыре раза стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и три Суперкубка страны.

Эрик Кантона – король АПЛ 1990-х. Почему он закончил карьеру всего в 31 год? Даже сэр Алекс удивился.

Видео голов Кантона за «Манчестер Юнайтед»: