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Кантона включён в Зал славы АПЛ вслед за Ширером и Анри

Кантона включён в Зал славы АПЛ вслед за Ширером и Анри
Футбол / Англия 0

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона был включён в образованный недавно Зал славы английской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба лиги.

Француз стал третьим футболистом, попавшим в Зал славы, после форвардов Алана Ширера и Тьерри Анри. По итогам голосования Кантона возглавил список из 23 игроков, претендующих на включение туда. В дальнейшем подобным образом будут отобраны ещё пятеро футболистов.

Кантона начинал карьеру во Франции в 1982 году, а в Англию перебрался в 1991 году, став игроком «Лидс Юнайтед». Спустя год нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед», где провёл следующие пять лет, после чего в 1997 году завершил карьеру. С «красными дьяволами» Эрик четыре раза стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и три Суперкубка страны.

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Видео голов Кантона за «Манчестер Юнайтед»:

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