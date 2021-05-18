Чорлука рассказал, почему решил завершить карьеру

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который по окончании сезона войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020, рассказал, почему решил завершить карьеру футболиста.
«В один прекрасный момент я понял, что момент настал. Я не планировал, что этот год станет для меня последним, просто это случилось тогда, когда я уже сам для себя решил, что всё закончилось. Дело не в том, что у меня больше не было мотивации или я больше не люблю футбол. На самом деле, мне тоже понравилась моя последняя игра в это воскресенье. Но, думаю, пора вернуться домой и найти себя в новой роли и новых радостях жизни», — цитирует Чорлуку Sportske Novosti.
Чорлука на Евро будет исполнять роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича.
- 18 мая 2021
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