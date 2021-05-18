Мануэль Нойер — о голе Алисона Бекера: он заслужил такой момент

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победный гол вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбионом» (2:1). Бразильский голкипер пришёл в штрафную соперника на подачу углового и забил гол ударом головой. После матча Нойер поздравил Алисона в «Инстаграме».

«Я поздравил его, и мы обменялись сообщениями. Каждый голкипер мечтает забить победный гол. Обычно голкипер идёт вперёд, когда команда уступает в счёте, но здесь ещё и «Ливерпуль» боролся за попадание в Лигу чемпионов. Феноменально. Что это был за удар головой!

Я так рад за него. Он отличный парень, с ним легко общаться. Он заслужил такой момент», — приводит слова Нойера The Athletic.

Видео гола Алисона Бекера в матче с «Вест Бромвич Альбион».