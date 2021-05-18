Чорлука: Влашич — лучший игрок РПЛ? Как хорват, не могу это не подтвердить

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который покидает команду по окончании сезона, поделился мнением о выступлении полузащитника ЦСКА Николы Влашича в РПЛ.
«Влашич — лучший игрок в РПЛ? Как хорват, не могу это не подтвердить», — пошутил Чорлука.
«В последние два-три года его заслуженно называли лучшим игроком России. Он играл на высоком уровне, и не в такой уж сильной команде, как кто-то может подумать. Без Влашича эта команда финишировала шестой.
Олич? Он пришёл в трудное время, в ЦСКА было много травмированных игроков. Сейчас они не на таком уровне, чтобы претендовать на что-то большее», — цитирует Чорлуку Sportske Novosti.
Влашич из-за травмы пропустил два последних матча ЦСКА в чемпионате России. Всего в этом сезоне РПЛ хорват провёл 26 матчей, забил 11 голов, отдал пять результативных передач.
- 18 мая 2021
-
14:17
-
14:13
-
13:50
-
13:25
-
13:17
-
13:13
-
12:57
-
12:47
-
12:36
-
12:29
-
12:28
-
12:00
-
12:00
-
11:46
-
11:46
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:10
-
10:56
-
10:48
-
10:27
-
09:51
-
09:43
-
09:25
-
09:25
-
09:00
-
08:34
-
08:16
-
07:10
-
06:58
-
06:36
-
06:12
-
05:22
-
04:58