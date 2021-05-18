Чорлука: Влашич — лучший игрок РПЛ? Как хорват, не могу это не подтвердить

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который покидает команду по окончании сезона, поделился мнением о выступлении полузащитника ЦСКА Николы Влашича в РПЛ.

«Влашич — лучший игрок в РПЛ? Как хорват, не могу это не подтвердить», — пошутил Чорлука.

«В последние два-три года его заслуженно называли лучшим игроком России. Он играл на высоком уровне, и не в такой уж сильной команде, как кто-то может подумать. Без Влашича эта команда финишировала шестой.



Олич? Он пришёл в трудное время, в ЦСКА было много травмированных игроков. Сейчас они не на таком уровне, чтобы претендовать на что-то большее», — цитирует Чорлуку Sportske Novosti.

Влашич из-за травмы пропустил два последних матча ЦСКА в чемпионате России. Всего в этом сезоне РПЛ хорват провёл 26 матчей, забил 11 голов, отдал пять результативных передач.