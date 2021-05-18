Владелец «Сочи» Ротенберг объявил о переходе Антона Заболотного в ЦСКА

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший подтвердил, что нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.
«Антон Заболотный ушёл из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».
7 мая «Чемпионат» сообщил, что Заболотный подписал контракт с ЦСКА. К армейцам 29-летний футболист присоединился на правах свободного агента в связи с истечением соглашения с «Сочи».
Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако так и не провёл за главную команду армейцев ни одного официального матча. Из клуба он уходил на правах аренды в «Волгарь», «Урал» и брянское «Динамо», а впоследствии выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно» и «Зенит». Цвета «Сочи» защищал с 2019 года. В завершившемся сезоне форвард провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
- 18 мая 2021
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