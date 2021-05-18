ЦСКА объявил об уходе Саломона Рондона

ЦСКА на своём официальном сайте сообщил, что нападающий Хосе Саломон Рондон покинул команду в связи с истечением срока аренды.
«Желаем Саломону успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении московского клуба.
Права на Рондона принадлежат китайскому клубу «Далянь Ифан». В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний форвард провёл 10 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса. В Кубке России венесуэлец сыграл три встречи.
Рондон с 2012 по 2014 год выступал за казанский «Рубин», а затем с января 2014 по август 2015 года — за санкт-петербургский «Зенит». Игроком «Далянь Ифан» он стал летом 2019 года, перейдя из «Вест Бромвич Альбион» за € 18,3 млн и заключив контракт до декабря 2022 года.
Видеообзор последнего матча Рондона за ЦСКА:
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