В Китае на поле вышел акционер клуба. Новость стала вирусной и обросла фейковыми деталями

Многие российские и зарубежные СМИ распространили информацию о том, что китайский бизнесмен после покупки «Цзыбо Куджу» заставляет главного тренера ставить в основной состав сына владельца клуба, который весит 126 килограммов. При этом сын владельца должен проводить на поле 90 минут и выполнять все стандартные положения. Фото, на котором толстяк подаёт угловой, стало вирусным в Сети.

На самом деле на снимке не сын владельца «Цзыбо Куджу», а акционер «Цзилинь Байцзя» Сюй Гуаннань, игравший за принадлежащий ему клуб в 2019 году. Но с «Цзыбо Куджу» действительно связана похожая история. В начале мая на поле в концовке матча второго по силе китайского дивизиона вышел 35-летний Хэ Шихуа, главный акционер «Цзыбо Куджу» (на фото в красной форме).

Фото опубликовано в «Твиттере» Titan Sports Plus.