Микель Артета — о решении Давида Луиса покинуть «Арсенал»: желаю ему удачи

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал намерение защитника Давида Луиса покинуть клуб по окончании сезона.
«Это игрок, который в футболе выиграл всё. Он заслужил право на такое решение своими игровыми и человеческими качествами. Для меня было честью работать с ним 18 месяцев. Я получил удовольствие от нашего сотрудничества. Думаю, мы отлично поладили. У нас было несколько прекрасных моментов. Он очень помог команде. Мы очень ценим его вклад.
Я желаю ему удачи в следующей главе его карьеры. Уверен, что впереди у него немало лет выступлений в качестве игрока, и его будущее связано с игрой», — приводит слова Артеты Goal.
Давид Луис выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он провёл 20 матчей и забил один гол.
Видео гола Давида Луиса в матче с «Лестер Сити»
- 18 мая 2021
-
14:22
-
14:17
-
14:13
-
13:50
-
13:25
-
13:17
-
13:13
-
12:57
-
12:47
-
12:36
-
12:29
-
12:28
-
12:00
-
12:00
-
11:46
-
11:46
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:10
-
10:56
-
10:48
-
10:27
-
09:51
-
09:43
-
09:25
-
09:25
-
09:00
-
08:34
-
08:16
-
07:10
-
06:58
-
06:36
-
06:12
-
05:22