Микель Артета — о решении Давида Луиса покинуть «Арсенал»: желаю ему удачи

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал намерение защитника Давида Луиса покинуть клуб по окончании сезона.

«Это игрок, который в футболе выиграл всё. Он заслужил право на такое решение своими игровыми и человеческими качествами. Для меня было честью работать с ним 18 месяцев. Я получил удовольствие от нашего сотрудничества. Думаю, мы отлично поладили. У нас было несколько прекрасных моментов. Он очень помог команде. Мы очень ценим его вклад.

Я желаю ему удачи в следующей главе его карьеры. Уверен, что впереди у него немало лет выступлений в качестве игрока, и его будущее связано с игрой», — приводит слова Артеты Goal.

Давид Луис выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он провёл 20 матчей и забил один гол.

Видео гола Давида Луиса в матче с «Лестер Сити»